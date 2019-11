"Hoagascht"Familie aus Mooskirchen zu Gast bei Servus TV

Familie Tappler aus Mooskirchen wird mit ihrem traditionellen Haufenhof am Sonntag in der Servus TV-Sendung "Hoagascht" vorgestellt.

Christina Ömmer und Gerald Tappler © Barbara Meikl

In der Servus TV-Sendung "Hoagascht" wird der Hof der Familie Tappler in Mooskirchen unter die Lupe genommen. Moderatorin Christina Ömmer war im Rahmen der Aufnahmen für die Episode mit dem Schwerpunkt "Mein Bauernhaus – A Haufen von Häusern" in der Weststeiermark zu Gast. Besonders am Bauernhof der weststeirischen Familie ist, das es sich um einen typischen, ursprünglichen Haufenhof handelt, also eine zweckmäßige Anordnung von Wohn- und Nutzgebäuden zu einer Gruppe.