Am Freitag, dem 25. Oktober, wurde die FF Voitsberg in die Verladehalle des Abfallentsorgers Komex in Voitsberg gerufen. Dort war bei Verladearbeiten eine Spraydose, in der sich noch Restgas befand, explodiert. Durch das rasche Einschreiten von Mitarbeitern und Feuerwehr konnte ein Großbrand verhindert werden.

Einsatzleiter Klaus Gehr (rechts) und die Mannschaft der FF Voitsberg konnten den Brand löschen © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Die Geschäftsführung des Abfallentsorgungsunternehmens Komex setzte am Freitag, dem 25. Oktober, um 10.13 Uhr in der Baumkirchnerstraße in Voitsberg einen Notruf an die Landesleitzentrale der Feuerwehr in Lebring ab. Denn im Bereich der Verladehalle des Betriebes waren bei Verladearbeiten mehrere Spraydosen explodiert und in Brand geraten, in denen sich noch Restgas befunden hatte.