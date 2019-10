Vor allem in der Baubranche aber auch im Tourismus wird durch Billigangebote von ausländischen Subunternehmern starker Preisdruck auf heimische Unternehmer ausgeübt. Deswegen fordert die Wirtschaftskammer mehr Fairness bei Steuern und Abgaben für heimische Betriebe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WKO-Voitsberg-Obmann Peter Sükar, Baumeisterin Daniela Bellina und WKO-Steiermark-Vizepräsident Andreas Herz (von links) © Robert Cescutti

Im Rahmen der Aktion "WKO on tour" besuchten Andreas Herz, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Steiermark, und WKO-Regionalobmann Peter Sükar am Montag, dem 14. Oktober, zahlreiche Betriebe im Bezirk Voitsberg. Gestartet wurde der Tag in Rosental mit einem Unternehmerfrühstück, zu dem 68 Wirtschaftstreibende aus der Lipizzanerheimat gekommen waren.