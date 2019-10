Facebook

Die Sportler des Atus Kickboxclubs Köflach freuten sich über die Erfolge © Atus Köflach

Bei der Askö-Bundesmeisterschaft in Leibnitz errang der Atus Kickboxclub Köflach vier Mal Edelmetall. Anja Krobath trat in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm an und sicherte sich im Leichtkontakt sowie in der Disziplin Pointfight den zweiten Platz. In beiden Finalkämpfen musste sie sich nur der amtierenden Nationalteamkämpferin Antonia Hufnagel vom ATSV Lenzing geschlagen geben. Eine großartige Leistung, wenn man bedenkt, dass es Krobaths erste Meisterschaft war und sie beim Antreten auch leicht verletzt war.