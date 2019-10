Lara Jöbstl und Katharina Powoden absolvierten an ihrer Schule im Rahmen einer unverbindlichen Übung den Unternehmerführerschein, der europaweit anerkannt wird.

Direktorin Gudrun Finder, Katharina Powoden und Tanja Unterkofler (v.l.n.r.) © BRG Köflach

Die Schülerinnen des BG/BRG/BORG Köflach, Lara Jöbstl und Katharina Powoden, besitzen seit Kurzem den europaweit anerkannten Unternehmerführerschein, der in Österreich auch die Unternehmerprüfung ersetzt. Mehrere Schuljahre lang nahmen die beiden jungen Frauen an der unverbindlichen Übung teil und absolvierten vier Modulprüfungen, in denen volks- und betriebswirtschaftliches Wissen gefragt war.