Zum Europäischen Tag der Sprachen am 24. September gab es ein Quiz in der Voitsberger Innenstadt.

In der Schule bereiteten sich Medina Gashi, Julia Grillitsch und Isabel Tschig auf das Quiz vor © Eva Steinhauser

Ein Sprachquiz, spielerische Beschäftigung mit Sprachenvielfalt und jede Menge Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit – all dies und viel mehr beinhaltete ein Projekt der 4c-Klasse der Sportmittelschule Voitsberg. Die Schüler waren als Botschafter für den Europäischen Tag der Sprachen (24. September) unterwegs. Sowohl in der Schule als auch in der Voitsberger Innenstadt führten sie mit zahlreichen Freiwilligen ein Sprachspiel durch, um auf die Wichtigkeit der interkulturellen Verständigung europa- und weltweit hinzuweisen.