Am Mittwoch, dem 18. September 2019, wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg zur Bergung einer Katze gerufen. Der Stubentiger war in einem gekippten Fenster stecken geblieben und konnte nicht mehr vor und zurück.

Die Katze wurde aus dem Fenster gerettet und einem Tierarzt übergeben © FF Voitsberg/Marcel Wintscher

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg gerufen. Am Mittwoch gegen 8 Uhr war der Notruf eingegangen, dass eine Katze in einem gekippten Fenster in der Franz-Schöpfer-Gasse feststecken würde.