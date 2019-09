Facebook

Die jungen Hengste wurden beim Gasthof Wiendl mit Blumen geschmückt © Robert Cescutti

Zahlreiche Besucher lockte auch in diesem Jahr wieder der Lipizzaner-Almabtrieb in die Weststeiermark. Den letzten Monate hatten die Pferde in der Natur auf der Stubalm verbracht. Bereits am Vormittag stimmten sich die Gäste beim Gasthof Wiendl in Kemetberg traditionell auf die Ankunft der Pferde ein, für musikalische Unterhaltung sorgte das "Stubalm Duo".