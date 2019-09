Facebook

Richard Rauch kocht beim Gala-Abend in den Stadtsälen in Voitsberg auf © Steira Wirt

Bisher haben wir 140 Buchungen, deshalb mussten wir vom Restaurant in den großen Saal der Stadtsäle ausweichen“, freut sich Franz Hösele von „höseles Restaurant“ in Voitsberg über das große Interesse am Gala-Abend mit Star-Koch Richard Rauch, zu dem am Freitag, dem 20. September, ab 18 Uhr geladen wird.