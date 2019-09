Facebook

Andreas Kiendl brachte seinen ersten Roman heraus © Barbara Kluger

Über Unterbeschäftigung kann sich der Schauspieler Andreas Kiendl, der in Deutschlandsberg geboren wurde und dort auch noch viel Zeit verbringt, derzeit nicht beklagen. Er hetzt momentan von Set zu Set und tritt in einigen heimischen Serien in größeren Rollen auf, wie demnächst in „Soko Donau“, bei den „Vorstadtweibern“ oder „Schnell ermittelt“.