Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Doris Bures besuchte auch das Ausbildungszentrum ZAM im Bahnhofsgebäude © Andrea Kratzer

Die Räume von ZAM, dem Zentrum für Ausbildungsmanagement, im Bahnhofsgebäude in Voitsberg waren am Montag, dem 9. September, das passende Umfeld für einen Besuch der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures. Auf Einladung von Bundesrätin Elisabeth Grossmann und mit Bürgermeister Bernd Osprian ließ sich die ehemalige Infrastrukturministerin zeigen, was mit den Investitionen aus ihrer Ära etwa bei der Lebenshilfe oder ZAM im Bahnhof geschehen ist.