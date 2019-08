Sieben Feuerwehren waren in der Nacht von 26. auf 27. August in Voitsberg im Einsatz. Ein Wirtschaftsgebäude brannte aus noch ungeklärter Ursache. Laut ersten Erkenntnissen schließt die Polizei einen technischen Defekt aus.

Sieben Feuerwehren kämpften mit den Flammen © Walter Ninaus FF Voitsberg

Es passierte aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht von 26. auf 27. August: Um 2.44 Uhr wurde Alarm ausgelöst, weil am Blumenweg in Voitsberg-Krems aus noch ungeklärter Ursache ein Wirtschaftsgebäude brannte.