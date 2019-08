Facebook

Rechtsanwalt Heinz Russold fordert strenge Strafen © Andrea Kratzer

Es begann ganz harmlos: Ein lauer Sommerabend am 19. Juli, eine Beachparty am Pibersteiner See in Maria Lankowitz, heiße Musik und coole Drinks. Gegen 23 Uhr machten sich die beiden Brüder Erich (28) und Michael (30) aus dem Bezirk Voitsberg (Namen geändert) auf den Heimweg. „Auf dem Weg zum Parkplatz stand eine Gruppe Burschen. Mein Bruder wurde angepöbelt. Michael hat zurückgemault, daher wollte ich ihn Richtung Ausgang drängen“, schildert Erich.