Albert Bauer war seit 1985 Leiter des weststeirischen Filmclubs © Heike Krusch

Normalerweise ist ein Jubiläum Grund zum Feiern. Doch Albert Bauer ist dafür nicht in Stimmung. Vor genau 40 Jahren war er bereits an der Gründung des weststeirischen Filmclubs beteiligt. Jetzt muss er dessen Auflösung verkünden. „Wir haben einfach keinen Nachwuchs und auch der Großteil der zahlenden Mitglieder hat kein Interesse mehr am Club“, erzählt der bald 75-Jährige. „Heuer gab es für unsere beiden alljährlichen Wettbewerbe – den Kurzfilm- und den Clubwettbewerb – keine einzige Anmeldung mehr.“ Die naheliegende und richtige Konsequenz sei daher die Auflösung des Clubs mit Jahresende.