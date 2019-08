Facebook

Die Kakteentage in Stainz erwarten rund 5000 Besucher © Privat

Mittlerweile, erzählt Michael Pinter, haben die Stainzer Kakteentage internationalen Charakter. Denn sowohl Besucher als auch Aussteller reisen von Nah und Fern an, weiß der neue Obmann der Steirischen Kakteenfreunde. „Unsere 18 Aussteller kommen aus sieben Ländern, etwa aus Italien, Holland oder der Slowakei.“ Mit im Gepäck haben sie allerlei – nicht nur die Zahnbürste, sondern vor allem Sukkulenten und Kakteen. „Pro Händler können es bis zu 1000 Pflanzen sein“, schätzt Pinter und ergänzt: „Wir packen in Stainz aus, was wir zu bieten haben.“