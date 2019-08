Facebook

Zehn Zentimeter Erdreich mussten abgetragen werden © Fotolia

Ein mit Stroh beladener Sattelschlepper erlitt am Montagnachmittag einen Motorschaden und verlor in Folge eine große Menge Öl. Zweieinhalb Stunden brauchten die 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stallhofen, um das Öl zu binden."Wir haben versucht, schnell zu arbeiten, um den Schaden für die Umwelt gering zu halten", so Kommandant Rupert Preglau. Acht Säcke Bindemittel wurden bei dem Einsatz benötigt.