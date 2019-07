Facebook

Bürgermeister Kurt Riemer und Amtsleiterin Claudia Nöres-Neuherz packen ebenfalls an © Andrea Kratzer

Vor dem Eingang zum alten Gemeindeamt steht ein Lieferwagen, daneben auf dem Boden befinden sich unzählige rote Müllsäcke. Im Stiegenhaus sieht man ebenfalls Plastiksäcke mit geschreddertem Material, während drei Männer beschriftete Kisten über die Stiegen nach unten schleppen. In Maria Lankowitz wird das Gemeindeamt an den neuen Standort „ums Eck“ übersiedelt, während der Parteienverkehr in dieser Woche noch in den alten Amtsstuben funktionieren muss.