Ein Weststeirer prallte am Montagnachmittag auf dem Bergbaugelände Oberdorf in Bärnbach mit einem Traktor gegen einen Steinblock und stürzte um. Der 51-Jährige wurde mit Brustkorbverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Mit einem Notarztwagen wurde der Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert © Rotes Kreuz/David Darmann

Am Montag um 15 Uhr fuhr ein 51-jähriger Bärnbacher aus bislang unbekannter Ursache am Areal des Bergbaugeländes Oberdorf in Bärnbach mit seinem Traktor gegen einen Steinblock. In der Folge kippte die Zugmaschine und der Lenker stürzte vom Traktor.