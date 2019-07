Weil die Baufirmen derzeit sehr stark ausgelastet sind, kann mit dem Neubau des Gemeindeamts in Stallhofen erst im Herbst 2019 begonnen werden.

So soll das neue Gemeindeamt in Stallhofen aussehen © Privat

Eigentlich hätten die Bagger schon längst auffahren sollen, doch die hohe Auslastung der Baufirmen im Moment sorgt für Verzögerungen bei den Baustellen in Stallhofen. „Der zweite Bauabschnitt der Volksschule sollte hoffentlich bald beginnen“, so Bürgermeister Franz Feierer (ÖVP). Abflüsse und Leitungen werden erneuert. Außerdem soll ein Zubau für die Zentralgarderobe für mehr Platz im Schulgebäude sorgen. „Damit wäre die große Sanierung dann abgeschlossen. Ich hoffe, dass sich alles bis zum Schulbeginn im Herbst ausgeht“, so Feirer.