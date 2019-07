Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nastassja Schell liebt ihr Haus am Packer Stausee © Heike Krusch

Los Angeles, Preitenegg und jetzt Edelschrott – Frau Schell, wo lebt es sich am besten?

Nastassja Schell: In der Stadt hat man natürlich den Vorteil, dass man auch ohne Auto überall hinkommt. Dafür ist es auf der Alm so wunderschön ruhig. In Edelschrott ist der See [Packer Stausee] einfach herrlich. Ich liebe das Wasser.