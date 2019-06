Facebook

Severin Liebmann und Walter Andrä stehen dem Bezirkspolizeikommando vor © Heike Krusch

Im Jahr 2018 wurden 1177 Vergehen im Bezirk Voitsberg angezeigt. Das sind um 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Wie kommt es dazu?

Walter Andrä: Ich bin seit 17 Jahren hier im Bezirk und wir hatten in dieser Zeit noch nie so gute Zahlen. Auch die Aufklärungsquote von knapp über 60 Prozent ist die zweithöchste meiner Amtszeit.

Severin Liebmann: Ein Grund ist sicher, dass die Wochenenden deutlich ruhiger geworden sind. Früher hatten wir beispielsweise eine eigene Arbeitsgruppe „Oberes Burgtor“ in Voitsberg. Jetzt gibt es dort keine Gastronomie mehr.

Andrä: Der Hotspot am Wochenende ist momentan Köflach.