Viele Auszeichnungen für den Kindergarten Mooskirchen © Privat

Ein Klimaschutzkindergarten ist der Kindergarten Mooskirchen schon seit einigen Jahren. Jetzt kommen zu der Plakette im Eingangsbereich noch andere dazu. Dienstagabend erhielt die Einrichtung, in welcher 69 Kinder in drei Gruppen betreut werden, das Zertifikat MINT für innovatives Lernen im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Am 5. Juni kommt das österreichische Umweltzeichen dazu.