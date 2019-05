Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Druckverbände und Erstversorgung standen am Programm © Simone Rendl

Ein Bub liegt in einem Klassenraum mit einer tiefen Schnittwunde am Bein am Boden, eine weitere Schülerin hat eine Kopfverletzung, noch eine ist sogar bewusstlos. Was sich nach einem Horrorszenario anhört, ist eine perfekte Übungssituation für die mehr als 200 Schüler, die am Dienstag, dem 28. Mai, in der NMS Köflach zum Erste Hilfe- Landesbewerb des Steirischen Jugendrotkreuzes antraten.