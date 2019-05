Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Naturschutztag"-Organisator Joachim Jauk und der Kindergarten Rosental haben bereits öfter zusammengearbeitet © Simone Rendl

Neben den Kinderfreunden aus Rosental beteiligt sich auch der Kindergarten Rosental aktiv am „Umwelt- und Naturschutztag“ der Naturfreunde am 25. Mai in der Freizeitanlage in Rosental. „Wir wollen das Bewusstsein für unsere Umwelt und die Verantwortung für unsere Tierwelt wecken und den Lebensraum von Bienen, Schmetterlingen und anderer Insekten kennenlernen und erforschen“, schildert die engagierte Kindergartenleiterin Sabine Hirschmugl-Gaisch.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.