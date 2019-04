Kleine Zeitung +

Edelschrott Beim "Helfi Fest" zeigen junge Ersthelfer ihr Können

Bereits zum zehnten Mal fand das "Helfi Fest" vom Jugendrotkreuz in der Neuen Mittelschule Edelschrott statt. Rund 100 Schüler zeigten dort, was sie in Sachen Erste Hilfe draufhaben.