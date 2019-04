Nach dem traditionellen Abendmahls-Gottesdienst wählte am Karfreitag die evangelische Pfarre Voitsberg ihr Oberhaupt. Der amtierende Pfarrer Robert Eberhardt wurde dabei mit über 70 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt.

Der wiedergewählte Pfarrer Robert Eberhardt und Kurator Dietmar Böhmer © Karl Mayer

Ein besonderes Ereignis stand zum Auftakt der Osterfeierlichkeiten in der evangelischen Pfarre Voitsberg auf dem Programm. Im Anschluss an die traditionelle Abendmahl-Feier am Vormittag des Karfreitags waren die Gläubigen gestern zur Wahl des Pfarrers aufgerufen.