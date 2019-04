In der Nacht auf den Karfreitag waren Feuerteufel in Kainach, Bärnbach und Rosental unterwegs und zündeten die Osterhaufen an. Jener in Rosental geriet in Vollbrand, die Feuerwehrkameraden waren stundenlang im Löscheinsatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lichterloh brannte der Osterhaufen in Rosental © FF Rosental

Bereits in der Nacht auf den Karfreitag ging der Osterhaufen in Rosental in Flammen auf - ungeplant und viel zu früh. Es waren unbekannte Zündler, die nach Mitternach am Werk waren. "Es war ein Vollbrand und wir waren nicht darauf vorbereitet", schildert Einsatzleiter Franz Sommer, Kommandant der Feuerwehr Rosental. Denn eigentlich halten die Feuerwehrkameraden in der Nacht vor dem geplanten Osterfeuer Wache - und nicht schon in den Tagen davor.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.