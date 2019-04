Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Veranstalter und Gäste waren vom zweiten Immobilienforum begeistert © Karl Mayer

Wie bereits bei der Auftaktveranstaltung im vergangenen Herbst, so war auch der zweiten Auflage des Immobilienforums im Weststeirischen Einkaufszentrum (WEZ) in Bärnbach ein großer Erfolg. Das Interesse war enorm, der Initiator dieser Veranstaltung, Immobilienmakler Walter Ofner strahlte über den Besucherandrang. So waren unter anderen der Landtagsabgeordnete Karl Petinger, Bürgermeister Helmut Linhart (Köflach), Jochen Bocksruker (Bärnbach), Engelbert Schriebl (Rosental), der künftige Bürgermeister von Voitsberg Bernd Osprian sowie der Vorsitzende des Tourismusverbandes Adolf Kern neben zahlreichen Vertretern aus der Wirtschaft unter den Gästen.