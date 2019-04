Am 6. April findet in der Pfarre Voitsberg das erste Repair Café statt. Gleichzeitig lädt Sabine Wagner vom Kleiderladen zum Flohmarkt.

Sabine Spari, Sabine Wagner und Anita Laczay laden zum ersten Repair-Café ein © Heike Krusch

Wer kennt das nicht? Die Lade der Lieblingskommode geht aus dem Leim, der Schalter beim Mixer klemmt oder das Verlängerungskabel löst sich auf – gerade jene Dinge, die man im Haushalt oft in Gebrauch hat, verschleißen mit der Zeit. Wegwerfen ist zu schade. Zum Reparieren fehlt das nötige Wissen oder das passende Werkzeug. Dem wollen Sabine Spari und Anita Laczay jetzt entgegenwirken. Am 6. April laden sie zum ersten Repair Café in die Pfarre Voitsberg ein.

