Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Edler im Maritim Resort auf Mauritius © Stefan Kratzer

Vor 31 Jahren bin ich weggegangen und nie mehr zurückgekommen, außer bei Besuchen bei meiner Mama und Schwester in Köflach“, schmunzelt Peter Edler, den viele in der Lipizzanerheimat noch aus seiner erfolgreichen Handballära bei Köflach und später bei Bärnbach kennen.

„Nach der Matura in Graz spielte ich in Krems und besuchte dort die Tourismusfachschule, ehe ich nach zwei Kreuzbandrissen mit dem Handball aufhören musste“, erzählt der 51-Jährige. Seine ersten touristischen Brötchen verdiente er als Surf- und Segellehrer auf den Malediven im Indischen Ozean. In einem mehrjährigen Traineeprogramm des Robinson Clubs durchlief der Köflacher alle Abteilungen, sah viele Länder und brachte es zum stellvertretenden Direktor.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.