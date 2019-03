Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit den gesammelten Flaschen entsteht am Ligister Marktplatz ein Plastik-Mahnmal. © Fotolia

Bereits seit rund 40 Jahren führen die Jäger und örtliche Vereine in Ligist im Frühling Müllsammeltage durch, um die Natur zu reinigen. Um dieses Jubiläum angemessen zu „feiern“, errichtet Initiator Heinz Kürzl am kommenden Wochenende ein Plastikmanhmal am Markplatz in Ligist. „Früher dachte man, das Plastik verrottet in der Natur. Inzwischen wissen wir, es zerfällt zu Mikroplastik und gelangt so sogar in den menschlichen Organismus. Deshalb steht diese Aktion unter dem Titel ,Die Natur verdaut kein Plastik’“, erklärt Kürzl.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.