Sonntagfrüh kam ein Unbekannter mit seinem Pkw von der Greißeneggerstraße in Voitsberg ab, fuhr über eine Bordsteinkante und krachte gegen ein Geländer. Dabei verlor das Fahrzeug Betriebsmittel, der Lenker fuhr danach davon.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sieben Feuerwehrleute standen im Einsatz, um die ausgeflossenen Betriebsmittel zu binden © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Bei einer Dienstfahrt bemerkte ein Mitarbeiter des Bauhofes Voitsberg am Sonntag, dem 24. Februar, kurz nach 6 Uhr früh eine Ölspur in der Greißeneggerstraße in Voitsberg. Er verständigte sofort über Notruf die Feuerwehr und die Polizei, sowie den Diensthabenden beim Bauhof.