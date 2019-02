Facebook

Es gibt noch einiges zu tun für Bürgermeister Engelbert Huber © Heike Krusch

Der Frühling hält im Bezirk Einzug und bringt nicht nur Blumen und Sonnenschein – sondern auch Baustellen. Bürgermeister Engelbert Huber aus Mooskirchen informiert: „Wir werden heuer die Sanierung unserer Gemeindestraßen abschließen können.“ Die Finanzierung sei gesichert, die Firmen beauftragt. Rund um Ostern wird bei den letzten noch verbliebenen Strecken ein neuer Asphaltbelag aufgetragen. Kleinere Arbeiten seien natürlich immer nötig.



Huber ist jedoch stolz, die 75 Kilometer Gemeindestraßen („Ich weiß, in anderen Gemeinden würde man sich ein so kleines Straßennetz wünschen“) auf dem neuesten Stand zu wissen. Und noch ein Sanierungsprojekt geht heuer in die Endphase. „Mit der Fassadenerneuerung des Hauses der Musik wird heuer das letzte öffentliche Gebäude in unserer Gemeinde hergerichtet.“ Der neue Trennvorhang im Turnsaal – es ist der erste Ersatz seit 40 Jahren – komplettiert die Neuausstattung in Mooskirchen. Kostenpunkt: Immerhin 50.000 Euro. Der Vorhang misst 18 mal 38 Meter und musste aufgrund seiner Größe direkt vor Ort genäht und aufgezogen werden. Sechs Tage nahm dieser Vorgang in Anspruch.

