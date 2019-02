Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der "Halle für Alle" wurde gefeiert. © Raphael Ofner

Es sollte ein erster Vorgeschmack auf den noch fernen Sommer sein. Am Samstag veranstaltete die Landjugend Geistthal zum vierten Mal eine „Beachparty“ und sorgte für Urlaubsflair in der Weststeiermark. „Alle sollen sich so fühlen, als ob sie gerade am Strand wären“, wünschte sich Viktoria Jantscher, Leiterin der Geistthaler Landjugendgruppe – und legte kurze Zeit später bereits dem ersten Gast zur Begrüßung eine Blumenkette um den Hals.