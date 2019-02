Das Psychosoziale Zentrum Voitsberg zieht im April in die Grazer Vorstadt. Im Fokus steht die Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulanz.

Aktuell ist das Gebäude noch eine Baustelle, im April zieht dort das Psychosoziale Zentrum ein © Rainer Brinskelle

Ein Baukran dreht sich aktuell auf der Baustelle in der Grazer Vorstadt hinter der Halle der ÖVG Versteigerungen in Voitsberg. Kies- und Erdhaufen, sowie Baufahrzeuge zeugen davon, dass hier fleißig gearbeitet wird. Denn in das neu errichtete Gebäude mit gelber Fassade soll noch im April das Psychosoziale Zentrum (PSZ) Voitsberg einziehen.

