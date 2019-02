Facebook

Bezirkspolizeikommandant Johann Hohl © Polizei

Bis 2017 war Johann Hohl, Voitsberger Bezirkspolizeikommandant, Mitglied der SPÖ – im Februar 2018 trat er der FPÖ bei. Beim Ortsparteitag der Köflacher Freiheitlichen, an dem Alois Lipp mit hundert Prozent Zustimmung als Parteivorsitzender wiedergewählt wurde, wurde Hohl nun zum Schriftführer ernannt. „Ich will was weiterbringen, vielleicht kann ich durch meine Erfahrung als Polizist etwas für die Bürger bewegen und Ängsten und Bedenken entgegenwirken“, erklärte er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.