Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sabine Wagner übernimmt Bex und Kleiderladen von Regina Andrich © Heike Krusch

Ihren Lebensweg hatte sich Regina Andrich eigentlich anders vorgestellt. Nach dem Abschluss an der Kunstgewerbeschule in Graz (Keramik und Ofenbau) wollte sie ihre eigene Werkstätte eröffnen. „Doch nach meiner Scheidung musste ich mein Leben neu ordnen.“ Eine Tagesmutterausbildung folgte, „um bei meinen zwei Kindern zu Hause bleiben zu können.“ Über eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Pfarre Voitsberg kam sie zur Caritas, wo sie vor mehr als 17 Jahren schließlich den Aufbau der Beratungsstelle zur Existenzsicherung (Bex) übernahm. Gestern verabschiedete sich die langjährige Leiterin in die Pension. Ebenso wie im Vinzimarkt, wo kürzlich auch eine neue Leiterin ihr Amt angetreten hat.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.