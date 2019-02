Ein Selbstversuch in der Schießanlage der Sportschützenrunde in Bärnbach: Von der Driving Range im Keller bis zur Platzreife.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Selbstversuch: Schnuppern ist dienstags und freitags möglich © Robert Cescutti

Im Gegensatz zum vorigen Besuch ist das Schützenhaus Bärnbach auf der Rückseite des Volkshauses nicht wiederzuerkennen. Stolz präsentiert Harald Trutschnigg, Oberschützenmeister der Sportschützenrunde Bärnbach, die Neuerungen. Vor allem die 16 vollelektronischen Stände, an denen die Mitglieder gerade üben. Damit haben die Bärnbacher die zweitgrößte Anlage nach Knittelfeld (25 Stände). „Wir sind mit dem Umbau noch nicht ganz fertig. Im Café kommen neue Tische und die Bänke sind neu zu beziehen“, sagt Trutschnigg. Dafür können die Besucher im Café genau mitverfolgen, welche Trefferquote die Schützen an den Ständen erzielen. Per Computer wird die Scheibe auf einer Leinwand angezeigt. Die Räume selbst sind hell gefärbt, auch der Eingangsbereich ansprechend gestaltet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.