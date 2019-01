Facebook

Bei Amtsärztin Rosemarie Gössler können sich Menschen gratis gegen Masern impfen lassen © Simone Rendl

Während sich in der Landeshauptstadt am Klinikum Graz die Masernfälle bei Kindern und Jugendlichen häufen, sind derzeit im Bezirk noch keine Infizierungen bekannt. Entwarnung geben kann Amtsärztin und Leiterin des Sanitätsreferates der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg, Rosemarie Gössler, deswegen aber nicht: „Wir können nur hoffen, dass es so bleibt, allerdings kann man nicht ausschließen, dass uns noch Fälle gemeldet werden. Wir sind darauf vorbereitet, im Notfall schnell zu handeln.“ Die hohe Infektiosität der Krankheit birgt große Risiken, vor allem für Menschen, die nicht durch eine Impfung geschützt sind. „Im Endeffekt kann man sich überall im öffentlichen Raum infizieren. Problematisch am Erreger ist, dass man ihn drei Wochen in sich tragen kann und ansteckend ist, ohne äußerlich sichtbare Symptome zu zeigen. Deswegen werden ungeimpfte Kinder auch derzeit zur Sicherheit aus den Schulen genommen“, erklärt Gössler.