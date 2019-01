Herausforderungen der Industrie am regionalen Arbeitsmarkt standen im Mittelpunkt des ersten Gipfels von Industriellenvereinigung Steiermark und Arbeitsmarktservice in Voitsberg.

Vertreter von Industriellenvereinigung und AMS Voitsberg mit den regionalen Unternehmern © AMS Voitsberg

Die steirischen Industrieunternehmen kämpfen derzeit mit einem Mangel an Arbeits- und Fachkräften – dies gilt insbesondere für den Bezirk Voitsberg. Denn durch Arbeitslosigkeit, die im steiermarkweiten Vergleich in der Region am stärksten gesunken ist, und die damit einhergehende niedrige Arbeitslosenquote, wird es für Unternehmen immer schwieriger, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden.

