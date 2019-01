Kleine Zeitung +

Spurlos verschwunden Angst vor dem Pichlinger Katzenhasser

Vom Kater Charly fehlt in der Ringstraße in Pichling seit Mitte Dezember jede Spur, Kater Karli ist dort am Sonntag verschwunden. Erinnerungen an das Vorjahr werden wach. Kater Laszlo wurde angeschossen und konnte nicht gerettet werden.