Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein solcher Malteser wurde am Gasselberg zu Tode gebissen © Wikimedia

Auf zahlreichen Facebook-Seiten werden aktuell Tierhalter in der Weststeiermark gewarnt: „Gassigeher bitte um Vorsicht im Bereich Gasselberg-Gaisfeld“ heißt in dem Posting. Denn dort hat sich am Dienstag, dem 8. Jänner, ein folgenschwerer Vorfall ereignet. Die Malteserhündin „Emma wurde vorschriftsmäßig an der Leine geführt, als sie völlig überraschend von einem Schäferhund angefallen und getötet wurde“, wird im Internet berichtet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.