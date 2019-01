Facebook

Bei Guten Morgen Österreich in Kainach spielte das Schneiderwirt Trio auf © Karl Mayer

Bereits um drei Uhr früh war das Team des ORF bei eisigen Sturmböen am Mittwoch in Kainach am Werk, um die Sendung „Guten Morgen Österreich“ vorzubereiten. Die zahlreichen Besucher, die schon beim Sendestart um 6.30 Uhr am Dorfplatz waren, konnten sich bei vorsorglich aufgestellten Holzöfen und bei einem Tee-Stand wärmen.