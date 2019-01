Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dreimal wurde auf den Verkehrsspiegel in Gößnitz (Maria Lankowitz) geschossen © Rainer Brinskelle

Einen besonders dreisten Fall von Vandalismus entdeckte ein Mitarbeiter des Wirtschaftshofs Maria Lankowitz am 1. Jänner in Gößnitz. Rund 500 Meter vom Gasthaus Grabenmühle entfernt schoss ein Unbekannter drei Mal mit einer Schusswaffe auf den Verkehrsspiegel an der Kreuzung Gößnitzstraße I und Gößnitzstraße II, die in Richtung Niedergößnitz führt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.