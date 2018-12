Köflach verzeichnet bei Wildunfällen Rückgänge von durchschnittlich 25 bis 66 Prozent. Der neue Wildschutz entlang der Packer Bundesstraße, der B 70, zeigen also Wirkung.

Warnreflektoren entlang der B 70 sollen vor Wildunfällen schützen © KK

Bereits im Jahr 2014 wurde ein Kooperationsprojekt zwischen dem Land Steiermark, der Landesjägerschaft und der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien ins Leben gerufen, um die Zahl der Wildunfälle nachhaltig zu reduzieren. Damals war Voitsberg einer der Pilotbezirke, in denen das Projekt erprobt wurde. Inzwischen sind in drei Ausrüstungsphasen insgesamt 95 steirische Jagdreviere mit 15.000 modernen Wildreflektoren ausgestattet worden. Somit konnten 200 Kilometer Landes- und elf Kilometer Gemeindestraßen gesichert werden.