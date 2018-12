Auf der Südautobahn A2 stand Mittwochabend seit 18.10 Uhr ein Auto in Brand. Die Feuerwehr Mooskirchen war im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die ersten beiden Fahrstreifen waren rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Feuerwehreinsatz auf der Südautobahn A2 © FF Mooskirchen

Mittwochabend seit 18.10 Uhr standen die Feuerwehrkameraden von Mooskirchen im Einsatz, um auf der Südautobahn A2 ein brennendes Auto zu löschen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen der Motorraum und Teile der Fahrgastzelle bereits in Vollbrand. Der Wagen war am Pannenstreifen kurz vor der Abfahrt Lieboch in Fahrtrichtung Graz abgestellt, wo er von einem Lkw-Fahrer vorsorglich abgesichert wurde.

Keine Verletzten

Die elf Kameraden der Feuerwehr Mooskirchen mussten die ersten beiden Fahrstreifen sperren, mittlerweile - nach rund eineinhalb Stunden, also bis 19.45 Uhr - ist die Autobahn wieder freigegeben. Ersten Informationen zufolge wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Fotos vom Einsatz: Auto fing auf der Südautobahn Feuer FF Mooskirchen FF Mooskirchen FF Mooskirchen FF Mooskirchen FF Mooskirchen FF Mooskirchen FF Mooskirchen FF Mooskirchen FF Mooskirchen FF Mooskirchen FF Mooskirchen 1/11

