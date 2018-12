Verkehrsunfall in den Morgenstunden: Eineinhalb Stunden lang musste die Polizei auf der Karlschachtstraße den Verkehr regeln. Die Feuerwehren Rosental und Voitsberg mussten einen Pkw aus dem Straßengraben bergen.

Polizei und Feuerwehr standen in Rosental im Einsatz © Jürgen Fuchs

Wohl weil es auf der Karlschachtstraße in Rosental in den frühen Morgenstunden rutschig war, mussten die Feuerwehren Rosental und Voitsberg gegen 6.30 Uhr ausrücken, um einen Pkw aus dem Straßengraben zu bergen. Die Lenkerin, eine Frau aus dem Bezirk Voitsberg, blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden.

