Rosental an der Kainach Benefizaktion: Weihnachten im Tierheim Franziskus

Am Sonntag, dem 9. Dezember, findet im Tierheim Franziskus in Rosental an der Kainach der "Weihnachtszauber im Tierheim" statt. Mit Punschstand, Versteigerungen und einer Tombola werden Spenden gesamelt.