Über den Wohnbauträger MW Wohnbau GmbH in Rosental an der Kainach wurde auf Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren eröffnet.

Rosental an der Kainach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gegen die Firma MW Wohnbau GmbH aus Rosental wurde ein Konkursverfahren eröffnet © Marco2811

Im Jahr 2015 wurde die MW Wohnbau GmbH mit Sitz in Rosental an der Kainach eröffnet. Wie am Dienstag bekannt wurde, ist über den Wohnbauträger nun ein Konkursverfahren eröffnet worden.