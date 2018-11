Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bürgermeister Bernd Osprian (links) und Ernst Meixner lassen die Bürger entscheiden © Rainer Brinskelle

Die Spannung ist groß: Heute, Samstag, können die Bewohner der Städte Bärnbach und Voitsberg noch bis 17 Uhr über eine freiwillige Fusion abstimmen. Dann wird ausgezählt. Die bisherige Beteiligung spricht jedenfalls für sich: Bis Samstag um 14 Uhr wurden in Voitsberg 1609 Stimmen abgegeben und in Bärnbach 1830 Kreuzerl für oder gegen die „Liebes-Heirat“ gemacht - insgesamt also schon 3025 Personen.